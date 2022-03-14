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Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor
14.03.2022 16:09

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 05:29
Yuvacık Barajı'ndaki su...
Yaşam 01:37
Tüfeğini temizlerken kendisini...
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Duran tıra arkadan çarpan...
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Otobanda zorla fuhuş! Polis...
Yaşam 03:04
İstanbul barajlarında doluluk...
Yaşam 01:00
İnşaat alanında yangın çıktı,...
Yaşam 04:37
Don vuran bağlarda buz...
Yaşam 00:16
Buzlu yolda koşan adamın düşme...
Yaşam 00:33
Bone takıp yarı çıplak şekilde...
Yaşam 00:14
Bir kişi araca bağladığı iple...
Yaşam 00:20
Servis aracına çarpmamak için...
Yaşam 00:56
Bir kişi boş arsada başından...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. Yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün de yer yer tekrar kar yağışına teslim oldu. Sancaktepe'de de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini duyurmuştu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün kar yağışı açısından daha sakin bir güne uyandı. Öğleden sonra kara bulutların oluşmasıyla lapa lapa kar yağışı kentin bazı bölgelerinde yeniden başladı. Yer yer dolu olarak yağan kar aralıklarla devam etti. Sancaktepe’de de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Esnaflık yapan Suat Topalak, ”İstanbul’a kar yağışı yakışıyor. Hava durumunda öğleden sonra kar yağışının biteceği söyleniyordu. Kısa kollu üstle yakalandık. Sonuca katlanacağız. Kar yağdığında çocuklar gibi eğleniyoruz” şeklinde konuştu.

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