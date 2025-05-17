Anadolu Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 15:46:57

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Beyköy mevkiinde İstanbul istikametinden Ankara yönüne seyreden araçların karıştığı bir dizi çarpışmayla yaşandı. Edinilen bilgilere göre, M.Ö. yönetimindeki 14 KM 561 plakalı Volvo marka tır, önünde ilerleyen L.Ç.'nin kullandığı 39 ACU 236 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Darbenin etkisiyle savrulan otomobil yol dışına çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette seyreden N.M. idaresindeki 41 AVN 274 plakalı TOGG marka başka bir otomobil ise, kazaya karışan tıra arkadan çarptı. Zincirleme kazada 4 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, otoyol jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak hem kazayla ilgili inceleme başlattı hem de kazayı izlemek isteyen sürücüleri trafik güvenliği açısından uyardı.