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Anaconda'ya kendini yedirdi! Canlı canlı kendini dev yılana yem eden belgeselcinin o anları kamerada! | Video

Anaconda'ya kendini yedirdi! Canlı canlı kendini dev yılana yem eden belgeselcinin o anları kamerada! | Video
02.06.2023 09:56

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Vahşi yaşam belgeselcisi ve doğa bilimcisi Paul Rosolie, cesur bir deney ile dikkatleri üzerine çekti. Kendini dev bir anakondaya yem yaparak gerçekleştirdiği olağanüstü deney, Discovery Channel'da 7 Aralık tarihinde yayınlandı ve izleyicilerin nefesini kesmeyi başardı. Anakondalar, Güney Amerika'ya özgü olan ve büyüklükleriyle ve etkileyici avlanma yetenekleriyle dikkat çeken yılan türleridir. Bu ilginç yaratıkların vahşi doğadaki rollerini ve yaşamlarını anlamak, ekosistemdeki önemlerini kavramak için önemlidir.

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