Ambulansa yol vermeyen konvoydaki araç sürücüleri yakalandı

Basına ve sosyal medyaya yansıyan “Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi" başlıklı haberler sonrasında polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri; geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol vermeyerek seyir halinde olan 5 aracın plaka bilgileri tespit etti. Çalışmaların devamında araç sürücüleri olan R.A.İ. , M.H.N. , A.A.H. , H.K. ve Z.T. isimli şahıslar ve araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ., İ.E.İ., M.E. ve İ.E.İ. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı.