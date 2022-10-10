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Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı

Ambulans yaya geçidindeki yaşlı kadına çarptı ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı
10.10.2022 09:38

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Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ambulans çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı. Kaza, Merkez Osmangazi İlçesii, Haşim İşcan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sağlıkçı şoförün yönetimindeki 16 SEG 84 plakalı ambulans, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin’e (64) çarptı. İhbar üzerine olay yerine bir başka ambulans sevk edilirken, yaşlı kadına ilk müdahaleyi sağlıkçı şoför ve ekip arkadaşları yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin, acı içinde “Bu kadar hızlı gidilir mi evladım?” diyerek duruma tepki gösterdi. Olay yerine bir başka ambulansın gelmesiyle yaralı kadın hastaneye kaldırılırken,polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Çetin’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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