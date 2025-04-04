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Ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı
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Ambulans ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 23:02 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 23:02

Samsun’da hasta taşıyan ambulans ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Şehit Mustafa Zıvalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta taşıyan M.D. idaresindeki 34 HU 5938 plakalı ambulans, Çiftlik Yeşilova Caddesi'nden önüne çıkan G.S.'nin kullandığı 52 KG 465 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs yola devrildi. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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