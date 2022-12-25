Amatör balıkçıların 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı uçangöz ile görüntülendi

Antalya'da sıcak havayı fırsat ilen vatandaşlar denize girerken bir kısmı da balık avlamayı tercih etti. Dünyaca ünlü 30 metre yükseklikteki falezleri ucunda balık avlayan vatandaş dron ile görüntülendi. Muratpaşa İlçesi Varyant üzerinde, yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan falezlerde amatör balıkçı düşme riskini göz ardı ederek saatlerce balık avlamaya çalıştı. Falezlerin en uç kısmında gezinen balıkçı ölüme adeta meydan okudu. Zaman zaman gezindi zaman zamanda kayalıklara oturarak balık avına devam eden balıkçının tehlikele davetiye çıkardığı anlar uçangöz ile de görnütülerdi.