Haberler Yaşam Videoları Amatör balıkçıların 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı uçangöz ile görüntülendi

Amatör balıkçıların 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı uçangöz ile görüntülendi

Amatör balıkçıların 30 metrelik falezlerin ucunda tehlikeli balık avı uçangöz ile görüntülendi
25.12.2022 15:17

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:15
Şanlıurfa merkezli 7 ilde...
Yaşam 04:58
Öfkeli kadın telefonda...
Yaşam 00:22
Başıboş atlar cadde ve...
Yaşam 03:22
Ters yönden dönüş yapan...
Yaşam 04:12
Yolun karşısına geçmek isteyen...
Yaşam 01:01
İstanbul Sarıyer’de İETT...
Yaşam 00:24
Kamyonet alev alev yandı,...
Yaşam 00:09
Beşiktaş'ta bir restoranın...
Yaşam 00:49
Kahramanmaraş'ta 3.9...
Yaşam 05:26
Sokak köpeklerinden kaçarken...
Yaşam 03:05
74'lük dede kış ortasında...
Yaşam 00:34
Sabiha Gökçen Havalimanına...

Antalya'da sıcak havayı fırsat ilen vatandaşlar denize girerken bir kısmı da balık avlamayı tercih etti. Dünyaca ünlü 30 metre yükseklikteki falezleri ucunda balık avlayan vatandaş dron ile görüntülendi. Muratpaşa İlçesi Varyant üzerinde, yaklaşık 30 metre yüksekliği bulunan falezlerde amatör balıkçı düşme riskini göz ardı ederek saatlerce balık avlamaya çalıştı. Falezlerin en uç kısmında gezinen balıkçı ölüme adeta meydan okudu. Zaman zaman gezindi zaman zamanda kayalıklara oturarak balık avına devam eden balıkçının tehlikele davetiye çıkardığı anlar uçangöz ile de görnütülerdi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA