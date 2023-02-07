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Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor

Amasyalı madenciler deprem bölgesine gidiyor
07.02.2023 00:37 - Son Güncelleme: 07.02.2023 00:42

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Madencilerden Şerif Ergen, “Depremde göçük altında kalan kardeşlerimizi kurtarmaya, onlara yardım etmeye gidiyoruz” dedi. Yusuf Durukan da, “Bir cana nefes olmak için gidiyoruz. Bir canı bile kurtarsak ne mutlu bize” diye konuştu. Göçük altında çaresizce beklemenin anlamını en iyi kendilerinin bildiğini hatırlatan Cengiz Ayvalı ise, “Çok büyük bir hüzün ve acı. Ama bugün hep beraber el ele vermemiz lazım. Oradaki vatandaşlarımıza yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu.

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