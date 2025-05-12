Amasya’da tır kazası: Refüjü aşarak karşı şeride geçti! 1 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesi Durucasu köyünde, DK 1828937 yabancı plakalı tırın sürücüsü 23 yaşındaki M.Y., direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı.
Savrulan tır, kendi şeridinden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti.
Kazada sürücü yaralanırken, olay anında karşı yönden herhangi bir aracın gelmemesi muhtemel bir faciayı önledi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.