Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti1
Amasya-Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada Nesrin Pazar ve oğlu Fatih Pazar olay yerinde hayatını kaybetti. Anne, yıllar önce oğluna böbreğini vermişti. Kazada ayrıca 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası bölgeye gelen aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.
OTOMOBİL VE PATPAT ÇARPIŞTI
Kaza, Amasya-Taşova kara yolu Çiğdemlik köyü yakınlarında meydana geldi. Kasım Kayretli'nin kullandığı 06 DZA 434 plakalı otomobil ile Fatih Pazar'ın sürdüğü patpat tipi tarım aracı çarpıştı.
ANNE VE OĞLU OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın etkisiyle patpattaki Nesrin Pazar (53) ve oğlu Fatih Pazar (24) olay yerinde yaşamını yitirdi.
6 KİŞİ YARALANDI
Patpattaki diğer 1 kişi ve otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
AİLE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Anne Nesrin Pazar'ın yıllar önce oğluna böbreğini verdiği öğrenildi. Kaza sonrası Pazar ailesinin yakınları kaza mahallinde büyük üzüntü yaşadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma açıldı.