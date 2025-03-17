Amasya’da mühendisin şüpheli ölümü!

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 22:37 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 22:37

Amasya'da Gümüşhacıköy Sulama Birliği Başkanı ve ziraat mühendisi A.G. (36), evinde barfiks çubuğuna asılı halde bulundu. "Görevimde başarılı olamadım" yazılı bir not bırakan genç mühendisin ölümü, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Olay, 55 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışında bulunan yakınlarının A.G.'ye ulaşamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri eve yönlendirildi. Ekipler, eve girdiklerinde A.G.'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

A.G.'nin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, Devlet Su İşleri'ndeki mesai arkadaşları acı haberi polislerden aldı ve büyük üzüntü yaşadı.