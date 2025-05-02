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Amasya’da motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı
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Amasya’da motosiklet kazası kamerada: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 2.05.2025 19:02:09

Amasya Merzifon Lise Caddesi Zeren Sokak kavşağında otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi Lise Caddesi Zeren Sokak kavşağında , sabah saatlerinde, Okan A. yönetimindeki 26 AFF 396 plakalı otomobil, Lise Caddesi'nden Zeren Sokak'a dönüş yapmak istediği sırada, aynı sokaktan gelen Mustafa A. yönetimindeki 05 ADR 647 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletle birlikte savrulan sürücü, elektrik trafosuna çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın araç içi kamerasına yansıdığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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