RAMAZAN İMSAKİYE
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Amasya’da korkunç kaza! Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi

Amasya’da korkunç kaza! Taş yüklü kamyon çarpıştığı aracın üzerine devrildi
17.04.2022 19:27

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Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yaşam Videoları

Amasya'da taş yüklü kamyonun çarpıştığı hafif ticari aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.K.(59) idaresindeki 05 RC 613 plakalı kamyon, Göynücek ilçesine bağlı Çulpara köyü mevkiinde Cemal Dokuyan'ın kullandığı 19 NE 286 plakalı hafif ticari araçla çarpışarak üzerine devrildi. Kamyonun kasasında bulunan büyük taşlar hafif ticari aracı içine doldu. Araç sürücüsü Dokuyan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan eşi Kibar Dokuyan ve kamyon sürücüsü yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından 112 acil servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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