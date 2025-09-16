Amasya’da kavşakta kaza kamerada: Otomobil motosiklete çarpıp kaçtı!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpan sürücünün olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Taştan Sönmez Caddesi Öğretmenevi kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.İ. yönetimindeki 06 BOM 791 plakalı otomobil, kavşakta B.T. idaresindeki 05 ADE 667 plakalı motosiklete çarptı. Çarpışmanın ardından otomobil sürücüsü durmadan hızla uzaklaştı.

Savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan B.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü kazadan yarım saat sonra yakaladı. O anların güvenlik kamerasına yansıdığı belirtildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.