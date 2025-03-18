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Amasya’da kan donduran intikam cinayeti: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Amasya’da kan donduran intikam cinayeti: 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 21:31 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 21:31

6 yıl önce babasının bıçaklanarak öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu iddia edilen Recep Tayyip Gedizli’yi 9 bıçak darbesiyle öldüren 17 yaşındaki M.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Amasya'da 6 yıl önce babasının bıçaklanarak öldürülmesi olayının faillerinden biri olarak tutuklanan ve 6 ay sonra serbest kalan Recep Tayyip Gedizli (28), 17 yaşındaki M.E. tarafından evinin önünde 9 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Olay, Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Tayyip Gedizli ile M.E. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.E. yanında bulunan bıçakla Gedizli'yi öldürdü ve olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ekipleri, M.E.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gedizli'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Karakoldaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., gazetecilerin "Babanızın intikamını mı almak istediniz?" sorularını cevapsız bıraktı. Mahkemeye çıkarılan M.E., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 arkadaşı ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

GEÇMİŞTEKİ OLAY

M.E.'nin babası Hüseyin E.'nin 6 yıl önce uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybettiği ve o olaya karışanlardan birinin de cinayetten 6 ay sonra serbest kalan Recep Tayyip Gedizli olduğu ortaya çıktı.

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