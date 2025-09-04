PODCAST CANLI YAYIN

Amasya’da feci kaza: Otomobil bariyere çarptı! 1 ölü 3 yaralı

Amasya’da çevre yolu bağlantısında bariyere çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Amasya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

BARİYERE ÇARPAN ARAÇTAN YOL KENARINA SAVRULDU
Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi istikametinde ilerlerken çevre yolu bağlantısını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan M.S.Ç. yola savruldu.

KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.Y. ile M.C.E. ve B.E.'nin ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
Erzurum Tortum’da feci kaza: Kamyon devrildi!
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
🔴12 Bingölspor 3-0 Mardin Büyükşehir🔴
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Demirci’de kaza: 3 ölü!
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı
Bursa Orhangazi’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 kardeş yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle