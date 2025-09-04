Amasya’da feci kaza: Otomobil bariyere çarptı! 1 ölü 3 yaralı

Amasya'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyere çarptı. Kazada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

BARİYERE ÇARPAN ARAÇTAN YOL KENARINA SAVRULDU

Edinilen bilgiye göre, K.Y. yönetimindeki 05 ADJ 453 plakalı otomobil, Helvacı Mahallesi istikametinde ilerlerken çevre yolu bağlantısını geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan M.S.Ç. yola savruldu.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.S.Ç., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Sürücü K.Y. ile M.C.E. ve B.E.'nin ise hafif yaralı olarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.