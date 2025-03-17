Amasya’da cinayet! Tartışma kanlı bitti

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 18:34 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2025 18:34

Amasya'da Recep Tayyip Gedizli (28), tartıştığı arkadaşı M.E. (17) tarafından evinin önünde bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, saat 15.30 sıralarında Kirazlıdere Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, Recep Tayyip Gedizli ile arkadaşı M.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.E., yanında getirdiği bıçakla Gedizli'yi karnından bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Recep Tayyip Gedizli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan M.E., üzerindeki suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gedizli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Amasya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.