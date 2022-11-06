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Amasya’da 4 aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı

Amasya’da 4 aracın karıştığı feci kaza: 1 ölü, 10 yaralı
06.11.2022 09:29

OTOMATİK OYNAT

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Amasya’nın Taşova ilçesinde yolcu otobüsünün önünde seyreden tırın taşıdığı iş makinesine çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi öldü, 2’si ağır 10 kişi yaralandı. Kazada ölen yolculardan Güler Güneş’in çarpışma neticesinde otobüsten yola fırladığı ve arkadan gelen başka bir otobüsün altında can verdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dursun yönetimindeki 60 AAR 502 plakalı yolcu otobüsü, Rıza Aksoy’un kullandığı 05 EH 136 plakalı tır, üzerindeki iş makinesine çarptı. Feci kazada Güler Güneş (52) isimli yolcu otobüsün ön camından fırlayıp yola düştü. O sırada arkadan gelen 60 NM 900 plakalı yolcu otobüsünün sol arka tekerlerinin üzerinden geçmesi neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.

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