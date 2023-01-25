Haberler Yaşam Videoları Amasya'da 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu

Amasya'da 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu

Amasya'da 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu
25.01.2023 21:54

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:03
Hayvan gübresinin içinde ceset...
Yaşam 03:05
Yaya geçidinden geçerken...
Yaşam 00:31
44 ikametin doğal gaz bakır...
Yaşam 01:58
Malatya yolcu otobüsünde can...
Yaşam 01:01
Vinç sepetinde içki içip,...
Yaşam 00:17
Diyarbakır'da feci kaza! 1...
Yaşam 02:41
Çocuğu kaçırıp bağladıktan...
Yaşam 01:28
Bursa'da köpekleri pompalı...
Yaşam 00:43
Tekirdağ’da motokurye ile...
Yaşam 03:32
Beyoğlu’nda çatı yangını...
Yaşam 02:01
Çalılık alanda kadın cesedi...
Yaşam 02:25
Ayvalık’ta göçmen kaçakçıları...

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orta Mahalle’de yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın babası, 16 Ocak günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın bir arkadaşıyla araca bindiğini tespit etti. Bunun üzerine arkadaşı Y.K. ifadeye çağrıldı. Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Y.K. gözaltına alındı. Sorgusunda sulama kanalının kıyısında tartıştıkları Kındaç’a av tüfeğiyle ateş edip başından ve göğsünden vurduğunu itiraf ettiği bildirildi. Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri gece boyunca arama yaptı. Kındaç’ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu. Gündüz süren aramalarda Bir Eylül Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde havadan dronla görüntü alındı. Canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanıldı. Ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışmaları sürüyor.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA