Haberler Yaşam Videoları Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı

Almanya'da kiliseye silahlı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
10.03.2023 09:39

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:04
Evinde yattığı sırada ağzından...
Yaşam 01:45
Darıca'da silahlı bıçaklı...
Yaşam 00:30
İstanbul I Cevizlibağ'da...
Yaşam 00:36
Kilis’te kaçak sigara...
Yaşam 03:53
Büyükçekmece Barajı’na akan...
Yaşam 01:05
Kocaeli'de korkutan fabrika...
Yaşam 00:49
Isparta'da çalınan traktör...
Yaşam 04:49
Ölüme atladı görevliler ve...
Yaşam 01:22
Ele geçirilen 110 ton kaçak...
Yaşam 00:56
Kuşadası'nda silahlı kavga!...
Yaşam 00:40
Navigasyonu ayarlarken dikkati...
Yaşam 01:01
Sokak ortasında çıkan silahlı...

Almanya'nın Hamburg kentinde bir kiliseye yapılan silahlı saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı. Almanya’nın Hamburg kentindeki Alsterdorf semtinde yer alan Yehova Şahitleri'ne ait bir kiliseye dün yerel saatle 21.00'de yaklaşık 40 kişinin bulunduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırganın olay sonrası intihar ettiği ifade edildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Polis çevre caddeleri trafiğe kapatırken, telefonlara gönderdiği mesajda halka bölgeden uzak durmaları ve dışarı çıkmamaları çağrısı yaptı. Silahlı saldırının nedeni ve saldırganın kimliği henüz tespit edilmezken, polisin olay yerindeki incelemesinin sürdüğü belirtildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA