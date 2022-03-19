Almanya’da Ayçiçek yağı krizi! Alman Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği doğruladı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 24. gün de geride kalırken bölgede hala gerilim düşmedi. İki ülke liderinin de yaptığı açıklamalar savaşı derinleştirirken dünya da enerji ve gıda anlamında sıkıntı yaşıyor. Almanya'da çeşitli ürünlerde kriz yaşandığı bildirilirken ayçiçek yağı bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Almanya, ayçiçeği yağı ihtiyacının %94'ünü ithalatla karşılıyor. Alman Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği, ‘’ Depolarda kalan stoklar satılıyor ve yakında tükenecek. Mevcut ayçiçek yağı sadece birkaç hafta yeter.’’ Açıklamasıyla ayçiçek yağı yokluğunu doğruladı.