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Alkolün etkisiyle yaktığı ev küle döndü

Alkolün etkisiyle yaktığı ev küle döndü
12.03.2023 20:06

OTOMATİK OYNAT

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Ankara’nın Mamak İlçesi Yeşilbayır Mahallesi’inde bulunan Yonca Şehir Sitesi’nde 6 katlı bir binanın 1’inci katında yangın çıktı. İddialara göre alkol bağımlısı olan ve psikolojik sorunları olan Baki S. ailesine sürekli şiddet uygulayarak oturdukları evi yakmakla tehdit ediyordu. Saat 16.00 civarında alkolün de etkisinde olan Baki S., aile fertlerinin evde olmamasını da fırsat bilerek kiracı oldukları evini ateşe verdi. Komşuları tarafından evlerinin yandığı bilgisini alan diğer aile fertleri ise geldiklerine evi dumanlar içinde buldu. Bina sakinleri, güvenlik amacıyla kısa süreli binadan tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

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