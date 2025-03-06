SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü kamyonete çarptı: 5 yaralı
Haberler Yaşam Videoları

Alkollü ve ehliyetsiz kadın sürücü kamyonete çarptı: 5 yaralı

Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 17:13 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 17:13

Tekirdağ Çorlu'da alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen kadın sürücü, park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzeri No: 26 mevkiine meydana geldi. Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden G.K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan kamyonete arkadan çarptı.
Kaza sonrası sürücü G.K. ve otomobilde bulunan 1'i çocuk 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde, G.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.


Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliğince kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Van'da doğum hastası için Sikorsky helikopter havalandı
06.03.2025Perşembe
Bataryası şişen cep telefonu böyle patladı
06.03.2025Perşembe
Kayıp mimar Ece Gürel’i bulan gönüllü A Haber’de konuştu
06.03.2025Perşembe
Hamile kadının ölümünde şoke eden detay: Bir şüpheli dolapta saklanırken yakalandı
06.03.2025Perşembe
Yalova’da dilenci operasyonu: 6 zabıta personeli paraları saymakta zorlandı!
06.03.2025Perşembe
Bunlar da Var
Ece Gürel’in bulunduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi 02:57
Gürel'in bulunduğu anlar kamerada
06.03.2025Perşembe
Ece Gürel’in bulunduğu anlar kamerada: Yaşıyor yaşıyor 00:45
Kurtarılma anı kamerada
06.03.2025Perşembe
Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı 01:37
Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası
05.03.2025Çarşamba
Fenerbahçe - Glasgow Rangers maçı için İstanbul’a gelen İskoç taraftar Beşiktaş’ta trafik kazasında hayatını kaybetti! O anlar kamerada! 01:02
Fenerbahçe - Rangers maçı için İstanbul’a gelen İskoç taraftarın öldüğü kaza anı kamerada!
06.03.2025Perşembe
CANLI YAYIN