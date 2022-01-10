Alkollü şüpheli polisten kaçtı direğe çarpıp takla attı!

Adana'da dolandırıcılık suçundan aranan şahıs, polisten kaçarken kaza yaptı, Yaralanan sürücü 1.45 promil alkollü çıktı. Alınan bilgiye göre, Seyhan Devriye Ekipleri, devriye görevi yaptığı esnada şüphelendiği 01 CIG 69 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

Otomobil sürücüsü Berat Ç. polislerin ihtarına uymayarak hızla kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli şahsın aracının peşini bırakmayıp kovalamaya başladı.



"3 KİLOMETRE KAÇTIKTAN SONRA SİNYALİZASYON DİREĞİNE ÇARPIP TAKLA ATTI"

Sürücü Berat Ç. trafik kurallarını hiçe sayarak hızla polislerden kaçmaya devam etti. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'na giren Berat Ç., aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptıktan sonra takla attı.



Araçtan çıkan Berat Ç. ve kadın arkadaşı Seyhan Devriye Ekiplerine bağlı polisler tarafından yakalandı. Polis kazanın yaşandığı bölgeye sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki kişiyi de ayakta tedavi etti.

"1.45 ALKOLLÜ VE DOLANDIRICILIKTAN ARANMASI VAR"

Trafik polisleri, sürücü Berat Ç'ye yaptığı alkol testinden 1.45 promil alkollü olduğunu belirledi. Asayiş ekipleri ise GBT sorgusu yaptığında Berat Ç.'in dolandırıcılık suçundan aranmasını olduğunu tespit etti. Sürücü Berat Ç. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.