Alkollü adam sıfır arabayı elindeki kalasla böyle parçaladı

Bilecik'te 12 gün önce sıfır araba alan vatandaş gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşadı. Alkollü şahıs elindeki kalas parçasıyla sıfır arabayı parçaladı. Olayı görüntüleyenin "Oğlum niye vuruyor araba" sözüne "Ara polisi gelsin. Arayın. Teyze kimse sahibi gelsin ara polisi" diye yanıt vermesi dikkat çekti. İşte sıfır otomobil alana vatandaşın başından geçen olaylar.





Daha 12 gün önce aldığı araca binemeden o halde gören araç sahibi adeta şok oldu.









"12 GÜN ÖNCE ALDIK DAHA BİNMEK NASİP OLMADI"

Araç sahibin eşi Serkan Cin, olayı sabah komşuları ve mahalle bakkalının haber verdiğini anlatarak, "Saat 8:30 civarında kaldırdılar. 'Arabanıza bakın, araca biri vuruyor' dediler. Geldik gördük ki arkadaş aracı bu hale getirmiş.





Elinde kalasla her yerine vurmuş. O da alt tarafta oturuyor kendisi. Diğer daire ve apartmanların kapılarına camları da zarar vermiş. Aramızda herhangi bir husumet yok. Alkollü olduğu söylendi emniyetten.





Araçta çok ciddi zarar var. 12-13 gün oldu aracı aldığımız. Sıfır aldık, daha binmek nasip olmadı. İnşallah bundan sonra bineceğiz" dedi.



ARACI PARÇALAMASI AN VE AN GÖRÜNTÜLENDİ

Çağrı G. eline aldığı bir kalas parçası ile aracı parçalaması an ve an bir mahalle sakini tarafından görüntülendi. Görüntü çeken şahıs Çağrı G.'ye "Oğlum niye vuruyor araba" demesi üzerine "Ara polisi gelsin. Arayın. Teyze kimse sahibi gelsin ara polisi" diye yanıt verdi.









Öte yandan Çağrı G. sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki kapının camlarını da kırdı.