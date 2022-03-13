Haberler Yaşam Videoları Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü

Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü

Alkol kontrolü yapmak isteyen polisleri şaşırtan görüntü
13.03.2022 08:57

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:14
Aybar kar fırtınası cadde ve...
Yaşam 00:58
Yoğun kar yağışı kazaları...
Yaşam 01:17
İstanbul’da yoğun kar yağışı!...
Yaşam 01:53
Hakim Çiğdem Bayrakçeken son...
Yaşam 01:01
Park halindeki araç alev...
Yaşam 00:49
Kayıp üniversite öğrencisi...
Yaşam 02:09
Şanlıurfa'da şehit olan 2...
Yaşam 00:33
Kar yağışı başladı İETT...
Yaşam 02:51
Çamlıca Tepesi beyaza büründü
Yaşam 04:54
Otomobil denize uçtu! Ölü ve...
Yaşam 01:20
Zeytinburnu’nda döviz bürosuna...
Yaşam 00:27
Amatör maçta kavga çıktı,...

Edirne'de asayiş uygulamasında durdurulan sürücü, polisleri şaşkına çevirdi. Alkol kontrolü sırasında alkolmetre aparatını aracının torpidosundan çıkaran genç sürücü "Bir kere ehliyetimi kaptırdım o günden beri bunu yanımda taşıyorum" dedi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında denetim gerçekleştirildi. Denetim noktasına gelen araçları tek tek durduran ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol etti. Ekipler, alkollü olduğu şüphesi ile bazı sürücülere alkolmetre ile alkol ölçümü yaptı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülerin ehliyetine geçici süreyle el konularak, cezai işlem uygulandı. Polis ekipleri uygulama noktasına gelen araç sürücüsü Abidin Muzika'ya alkol kontrolü yapmak istedi. Ekipler alkolmetreyi hazırlarken sürücü Muzika, kendisine ait olan alkolmetre üfleme çubuğunu polis ekibine verdi. Sürücünün alkol kontrolü kendi çubuğuyla yapıldı. Ehliyetini yanında taşıdığı alkolmetre çubuğuna üfleyerek kaptırdığını ve hatıra olarak devamlı yanında bulundurduğunu belirten Muzika, geçmiş yıllarda alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetine geçici süre el konulduğunu o gün alkol kontrolü yapılan çubuğu da sürekli yanında taşıdığını söyledi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA