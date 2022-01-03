Haberler Yaşam Videoları Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı, o anlar kamerada

Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı, o anlar kamerada

Alkol alıp ev arkadaşıyla kavga etti, sokaktaki araçların camını kırdı, o anlar kamerada
03.01.2022 15:02

OTOMATİK OYNAT

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Küçükçekmece'de yabancı uyruklu bir şahıs birlikte alkol aldığı ev arkadaşlarıyla kavga edince sokağa çıkıp 6 aracın camını kaldırım taşıyla kırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz gün Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre apartmanda oturan bir şahıs, ev arkadaşlarıyla içki içmeye başladı. Bir süre sonra içki masasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sinirlenerek sokağa çıkan yabancı uyruklu şahıs, kaldırım taşıyla park halindeki biri otobüs 6 aracın camlarını paramparça etti. Yanına gelen 2 arkadaşı şahsı sakinleştirmek istese de başarılı olamadı. Bu sırada araçlarının camlarının kırıldığını gören mahalle sakinleri de ellerine ne geçerse şahıslara fırlatmaya başladı. Sokağa inen mahalle sakinleri saldırgan şahsı etmek istedi. Saldırgan olay yerinden kaçarken bir arkadaşı mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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