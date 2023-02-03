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Alev alev yanan otomobili yol kenarına çekti, park halindeki otomobili de yaktı

Alev alev yanan otomobili yol kenarına çekti, park halindeki otomobili de yaktı
03.02.2023 01:11 - Son Güncelleme: 03.02.2023 01:22

OTOMATİK OYNAT

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Araç yangını, Cumhuriyet Mahallesi Malatya Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye, sürücüsü öğrenilemeyen 23 ABJ 866 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücü, aracı kenara çekip inmesinin ardından alevler yükseldi ve park halindeki 48 SR 624 plakalı başka bir otomobile sıçradı. Alev alev yanan araçlardan çıkan dumanlar çevreyi sardı. Yangına ilk müdahaleyi araçlarında yangın tüpü bulunan diğer sürücülerden geldi. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşıp söndürdüğü bir aracın kullanılamaz hale geldiği bildirildi. O anları çevrede bulunan başka bir kişi de cep telefonuyla saniye saniye kaydetti.

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