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Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı

Alarmı söktükten sonra cep telefonunu kaşla göz arasında böyle çaldı
30.08.2022 09:39

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Sultangazi’de bir teknoloji mağazasına giren hırsız, alarmı söktükten sonra cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları saniye saniye mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 12.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir teknoloji mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mağazaya müşteri gibi gelen hırsız, gözüne kestirdiği bir telefonun alarmını kısa sürede söktü. Hırsız ardından dükkanın alarmı çalmadan teknoloji mağazasından uzaklaştı. Hırsızın telefonun alarmını sökerek çalması teknoloji mağazasının güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızın telefonların olduğu masaya yaklaştığı ve aralarından gözüne kestirdiği telefonu incelediği görülüyor. Elinde incelediği telefonun alarmını ustaca ve sakinlikle 19 saniyede çıkartan hırsız, elinde çaldığı telefon ile teknoloji mağazasından uzaklaşıyor. Görüntülerde hırsızlığı fark eden mağaza çalışanlarının hırsızın peşinden koştuğu ancak şüpheli şahsın olay yerinden gitmiş olduğu görülüyor.

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