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Alanya’da tır sürücüsü kalp krizi geçirdi!
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Alanya’da tır sürücüsü kalp krizi geçirdi!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 23:34:44

Alanya’da direksiyon başında kalp krizi geçiren tır sürücüsü, kullandığı araçla D-400 Karayolu’nu iki şeritten kapattı. Trafik saatlerce dururken, uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücü hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, direksiyon başında rahatsızlanan bir tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle D-400 Karayolu iki şeritten kapanarak ulaşıma kapandı. Trafikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Olay, saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 33 yaşındaki tır sürücüsü Durmuş A.K., seyir halindeyken direksiyon başında fenalaştı. İddialara göre kalp krizi geçiren sürücü, kontrolünü kaybettiği aracıyla yolu tamamen kapatacak şekilde yan durdu. Yaşanan olay üzerine çevredeki vatandaşlar durumu fark ederek hemen yardıma koştu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra sürücüyü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tırın yolu kapatması nedeniyle Alanya-Gazipaşa yönünde trafik tamamen durdu. Uzun araç kuyrukları oluşurken, Karayolları ve güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yol yeniden ulaşıma açılmadan önce trafik saatlerce aksadı. Yetkililer, sürücünün sağlık durumunun hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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