Alanya’da silahlı kavga: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 12.05.2025 19:45:46

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, saat 00.30 sıralarında Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli A.A. (19), babası M.A.'nın (45) yanına giderek evden av tüfeğini aldı.

Babasının da desteğiyle yeniden olay yerine dönen A.A., tartışma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle 19 yaşındaki Harun Köleoğlu'na ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Köleoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., babası M.A. ve E.K. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli M.T. ve M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.