Alanya’da mağarada mahsur kalan 2 çocuk kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde mağarada yüksekten düşerek mahsur kalan 2 çocuk, kurtarma ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Alanya'nın Bademağacı Mahallesi Karadelik Mağarası bölgesinde meydana geldi. Mağaranın içerisine yüksekten düşen E.F. (15) ve R.P (14) isimli iki çocuk, bulundukları yerden çıkamayınca yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu çocuklar kısa sürede bulundukları yerden çıkarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuğun da hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

