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Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı

Alacak verecek kavgasında silahlar konuştu: 1'i ağır 3 yaralı
05.02.2023 18:48

OTOMATİK OYNAT

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Olay öğle saatlerinde Donanmacı Mahallesi 1723 sokaktaki bir çay ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek konusundan kaynaklı olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli M.E. (52) ve S.E. (22), yanlarında getirdiği tabancayla A.D.'ye (18) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği A.D., karnından yaralanırken, bu esnada çay ocağında müşteri olarak bulunduğu öğrenilen F.A. (35) ve E.A.S. (34) de bacağından yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastanelere sevk edildi. Karşıyaka'da özel bir hastaneye sevk edilen F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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