Haberler Yaşam Videoları Alacabel'de başlayan kar yağışı "battı çıktı" mevkiinden itibaren etkili oldu

Alacabel'de başlayan kar yağışı "battı çıktı" mevkiinden itibaren etkili oldu

Alacabel'de başlayan kar yağışı "battı çıktı" mevkiinden itibaren etkili oldu
01.02.2023 18:18

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:35
Güzellik merkezinde yangın...
Yaşam 03:48
Ordu’da kar güzelliği......
Yaşam 00:16
Motosiklet sürücüsü aracın...
Yaşam 02:43
Bolu Dağı beyaz örtüyle...
Yaşam 01:04
3. kattan ağabeyinin üzerine...
Yaşam 02:45
Girdikleri apartmanda 9...
Yaşam 01:20
Kocaeli'de korkutan yangın!
Yaşam 00:33
İstanbul'da kar yağışı hava...
Yaşam 02:57
Antalya’da alacak verecek...
Yaşam 01:03
Kömür sobası patladı; iş yeri...
Yaşam 01:46
6 aydır aranan Mine Kocadağ'ın...
Yaşam 01:35
Otomobil ile motosiklet kafa...

1825 metre rakımlı Alacabel’de ise kar yağışı ile birlikte tipide etkili oluyor. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinası ile bölgede çalışmalarına başladı. Karayolları Alacabel ekipleri sürücülerin zor anlar yaşamaması için yolda biriken karı temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Zincirsiz yola çıkan araçlar ise trafikte zor anlar yaşadı. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında bulundurmalarını istedi.Trafikte aksama meydana gelmemesi için yolda güvenlik tedbirleri aldığı ve trafikte herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı bildirildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA