Aksaray’da zincirleme kaza: Motosiklet sürücüsü hafif yaralı

Aksaray'ın Çerdiğin Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana gelen zincirleme kazada, M.C.K. yönetimindeki 68 AAN 903 plakalı motosiklet, tali yoldan çıkan Ü.B. idaresindeki 68 ABM 478 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere savruldu. Bu sırada karşı şeritten gelen Ş.B. yönetimindeki 68 ACJ 626 plakalı hafif ticari araç, yerde yan yatan motosiklete çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, yarasının önemli olmadığını belirterek tedaviyi kabul etmedi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.