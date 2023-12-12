Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri uyuşturucunun tüketicisine ulaşmadan üretim aşamasında tespitinin yapılarak ulaşımdaki kolaylığını kırmak ve sokak satıcılarına ilişkin geniş çaplı araştırma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri belirlenen ikamet ve şahıslara yönelik takip başlattı. 2 ay boyunca teknik ve fiziksel olarak takip yapan ekipler, yeterli delil ve bulguların ardından operasyon için düğmeye bastı.

Belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapan NSM ekipleri, 10 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. İkametler ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 41 adet sentetik uyuşturucu hap ve 11 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 kişiden A.D. (36), M.D. (40), A.B. (24) ve İ.B. (32) isimli şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.