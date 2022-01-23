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Aksaray’da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi 4 kişi yaralandı

Aksaray’da turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi 4 kişi yaralandı
23.01.2022 15:16

OTOMATİK OYNAT

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Aksaray’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu tur otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Aksaray - Nevşehir Karayolunun 17. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Antalya’ya yerli ve yabancı turist taşıyan İsmail B.(43) idaresindeki 07 AHS 668 plakalı tur otobüsü, sürücüsünün yoğun kar yağışı ve yolun buzlanması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi. 31 yolcunun bulunduğu otobüste bulunan Assemgol Sagnayeva(36), Asset Bratayeva (40), Adel Bratayeva(10) ve Büşra Başar Keskin (29) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otobüste mahsur kalan diğer yolcular ise AFAD ve jandarma ekiplerince bir tesise taşındı.

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