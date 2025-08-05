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Aksaray’da tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Aksaray’da Yavuz Sultan Selim Mahallesi OSB yolu üzerinde, önündeki tıra arkadan çarpan Fiat marka otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile yolcusu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'ın Yavuz Sultan Selim Mahallesi OSB yolu üzerinde meydana gelen kazada, Murat K. yönetimindeki 68 DA 790 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyreden Abdurrahman T. idaresindeki 68 ABJ 153 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrularak ters istikamete döndü ve hurdaya döndü. Kazada sürücü Murat K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yaşar K. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ambulansta ilk müdahale yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Abdurrahman T. ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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