Aksaray’da telefon bataryası bomba gibi patladı

Olay, Ortaköy ilçesindeki bir telefon tamircisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Ferhat Özkan, müşterisinden gelen telefonun bataryasını değiştirmek istedi. Telefonun kapağını açan Özkan, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada batarya bir anda alev alarak büyük bir patlama yaşandı.

Patlama sırasında çıkan alevler Özkan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklara sebep oldu. Şans eseri daha büyük bir facianın yaşanmadığı olayda iş yerinde kısa süreli panik meydana geldi.

Yaşadıklarını anlatan Ferhat Özkan, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

"Telefonun bataryasını sökerken elimde patladı, alev ve duman çıktı. Bu tarz durumlar ciddi risk taşıyor. Vatandaşlarımız şişmiş veya bozuk bataryalı telefonları kesinlikle kullanmamalı. Bu işlemler uzman teknik servislerde yapılmalı. İnternetten alınan sağlıksız bataryalar bu şekilde patlayabiliyor. Orijinal parça kullanılmasını tavsiye ediyorum."

O anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ise patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi.