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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023, 15:08 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023, 15:12

Aksaray’da sevgilisiyle tartışan kadın balkondan atladı

Aksaray'da sevgilisi ile tartışan Meryem K. isimli kadın 3. kattan atladı. Meryem K. ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi.

Aksaray'da sevgilisi Ahmet K. (32) ile tartıştıktan sonra 3'üncü katın balkonundan atlayan Meryem K. (32), yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 839 Sokak'ta bir rezidansın 3'üncü katında meydana geldi. Meryem K., iddiaya göre; sevgilisi Ahmet K. ile tartıştıktan sonra balkona çıktı. Daha sonra balkondan atlayıp, kendini boşluğa bıraktı.

İLK İFADESİNDE SÖYLEDİ
Toprak zemine düşen ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Meryem K., ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet K., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Öte yandan tedavisi süren Meryem K. ilk ifadesinde, "Erkek arkadaşım ile tartıştık. Ben de balkondan atladım" dedi.

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