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Aksaray'da pes dedirten olay! Maskesiz yakalanan sürücü polis memuruna maske ikram etti

Aksaray'da pes dedirten olay! Maskesiz yakalanan sürücü polis memuruna maske ikram etti
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Aksaray'da koronavirüs denetimlerinde polise maskesiz yakalanan bir sürücü, “İşim acildi, kusura bakmayın” diyerek polis memuruna maske ikram etti. Polis memurunca maskesi taktırılan sürücü uyarılarak gönderildi.


Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kent genelinde aralıksız denetimlerini sürdüren Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, günün her saati çeşitli bölgelerde hem trafik uygulaması, hem de maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, başta toplu taşıma araçları olmak üzere kent genelinde birçok kavşakta denetim yapıyor.


Denetimlerde polis ekipleri durdurdukları otomobil ve toplu taşıma araçlarında rutin kontrollerin dışında vatandaşların maskesini ve mesafesini de kontrol ediyor.


Toplu taşıma araçlarında dezenfektan olup olmadığına kadar kontrolleri sağlayan ekipler yolcuları ve sürücüleri de korona virüs tedbirleri çerçevesinde bilgilendiriyor.



Hastane Kavşağında uygulama yapan ekiplere maskesiz olarak yakalanan bir sürücü, "İşim acildi, kusura bakmayın" diyerek kedine takmak için eline aldığı maske kutusundan polis memuruna maske ikram etti.

Polis memurunca maskesi taktırılan sürücü uyarılarak gönderildi.

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