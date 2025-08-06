Aksaray’da otomobil şarampole devrildi: 4 kişi yaralandı

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya Karayolu Eşmekaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Aksaray yönüne giden Onur Y. (37) idaresindeki 38 VF 639 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Kazada sürücü Onur Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Emir Y. (10), Ahmet Y. (66) ve Kibar Y. (59) yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.