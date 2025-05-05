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Aksaray’da oto yıkama dükkanına silahlı saldırı
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Aksaray’da oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 5.05.2025 19:19:44

Hacılar Harmanı Mahallesi’nde oto yıkama dükkanını basan 2 kuzen, esnafa önce tabancayla ateş açtı, ardından sopalarla darp ederek kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi 5737. Sokak'ta, akşam saatlerinde, oto yıkama sahibi G.Ş. (42), husumetlileri M.G. ve B.G. isimli 2 kuzenin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, dükkana yaklaşırken tabancayla ateş açan 2 kuzen , daha sonra araçtan inerek G.Ş.'yi sopalarla darp etti . Kafasına aldığı darbelerle yaralanan esnaf , saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından çevredeki esnafın ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı . Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri , kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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