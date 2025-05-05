Aksaray’da oto yıkama dükkanına silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 5.05.2025 19:19:44

Aksaray'ın Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi 5737. Sokak'ta, akşam saatlerinde, oto yıkama sahibi G.Ş. (42), husumetlileri M.G. ve B.G. isimli 2 kuzenin saldırısına uğradı.

İddiaya göre, dükkana yaklaşırken tabancayla ateş açan 2 kuzen , daha sonra araçtan inerek G.Ş.'yi sopalarla darp etti . Kafasına aldığı darbelerle yaralanan esnaf , saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından çevredeki esnafın ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı . Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri , kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.