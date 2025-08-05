Aksaray’da motosiklete çarpan otomobil sürücüsü kaçtı: 1 ağır yaralı

Aksaray'ın Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak Ç. (18) yönetimindeki 68 AFE 996 plakalı motosiklet, eski hastane istikametine doğru seyir halindeydi. Bu sırada arkasından gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 68 AFR 887 plakalı otomobil, motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve araç yola savruldu. Yaralanan Burak Ç., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.