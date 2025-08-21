PODCAST CANLI YAYIN

Aksaray’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: Araçlar hurdaya döndü

Aksaray’da kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Kaza, Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sanayi istikametinden şehir merkezi yönüne seyreden Muhammet Berdan Ç. (21) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Tolga S. (22) yönetimindeki 34 KD 2931 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR YOLDA SAVRULDU
Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki trafik ışık direğini devirip refüje çıkarak güçlükle durabildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI
Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.

