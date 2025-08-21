Aksaray’da kavşakta iki otomobil çarpıştı: Araçlar hurdaya döndü

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Aksaray'ın Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski sanayi istikametinden şehir merkezi yönüne seyreden Muhammet Berdan Ç. (21) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, kavşakta Tolga S. (22) yönetimindeki 34 KD 2931 plakalı otomobille çarpıştı.

ARAÇLAR YOLDA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil de savruldu. Yabancı plakalı otomobil, yol kenarındaki trafik ışık direğini devirip refüje çıkarak güçlükle durabildi.

ŞANS ESERİ YARALANAN OLMADI

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçların hurdaya döndüğü kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri inceleme başlattı.