Aksaray’da kavşakta feci kaza: 7 yaralı

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Eşmekaya-Eskil karayolu Böğet köyü kavşağında meydana geldi. Ali D. yönetimindeki 68 AEA 982 plakalı otomobil ile Fatih Ş.'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

ARAÇLAR MISIR TARLASINA UÇTU

Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazaya karışan araçlardaki sürücüler ile Elif D., Zeynep Ş., Serpil Ş., Ebubekir Ş. ve Ömer Ş. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.