PODCAST CANLI YAYIN

Aksaray’da kavşakta feci kaza: 7 yaralı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına düştü. Kazada 7 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR
Kaza, akşam saatlerinde Eskil ilçesi Eşmekaya-Eskil karayolu Böğet köyü kavşağında meydana geldi. Ali D. yönetimindeki 68 AEA 982 plakalı otomobil ile Fatih Ş.'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

ARAÇLAR MISIR TARLASINA UÇTU
Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak yol kenarındaki mısır tarlasına düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KİŞİ YARALANDI
Kazaya karışan araçlardaki sürücüler ile Elif D., Zeynep Ş., Serpil Ş., Ebubekir Ş. ve Ömer Ş. olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
İznik Gölü’nde oyun faciaya döndü: 6 yaşındaki Ali Eymen boğuldu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Yer: Aksaray! Aracını adeta tanka çevirdi polis trafikten men edip ehliyete el koydu
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
Icardi'nin o görüntüleri sosyal medyayı salladı! Taraftara kafa mı attı? | VİDEO
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında
ABD Ordusunda yeni trend: Kadın askerler TikTok akımında

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle