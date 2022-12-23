Aksaray'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında 2 boa yılanı ele geçirildi

Aksaray'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasa dışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi. Sürücü A.D.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Aksaray'da, jandarmanın yol kontrolünde durdurduğu otomobilin bagajında, yasa dışı yollarla getirilen 2 boa yılanı ele geçirildi. Sürücü A.D.'ye '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Çardak köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma ekipleri, yol kontrolünde, şüphe üzerine durdurdukları otomobilin bagajında 2 boa yılanı ele geçirdi. Otomobil sürücü A.D. hakkında, '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. Ülkeye yasa dışı yollarla sokulan boa yılanları ise Konya'daki Karatay Hayvanat Bahçesi'ne gönderildi.