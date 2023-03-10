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Aksaray'da ilginç olay! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Aksaray'da ilginç olay! “Alkollüyüm ama o kadar değil” dedi, 2,53 promil alkollü çıktı
10.03.2023 01:33 - Son Güncelleme: 10.03.2023 01:41

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Olay Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi durumundan şüphelendiği 68 EC 844 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne “Dur” ihtarında bulundu. Polisin ihtarı üzerine durmayan sürücü gaza basıp kaçmak istedi. Aracın durmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe alarak haber merkezine aracın plakasını bildirip takibe devam etti. Kurtuluş Kavşağı'ndan Laleli Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü kısa süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde alındı. Araçtan inmeyen ve konuşmakta bile güçlük çeken sürücü İsa G.’nin (56) alkollü olduğu her halinden belli olurken, trafik polisleri sürücüye alkolmetre uzattı. Uzun süre alkolmetreye üflemeyen sürücü İsa G. yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelenin sonunda alkolmetreye üflemeyi başardı.

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