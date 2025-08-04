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Aksaray'da husumetliler arasında bıçaklar konuştu: 2 yaralı

Aksaray’da oto sanayi sitesinde karşılaşan iki eski husumetli arasında çıkan kavgada biri darp edildi, diğeri karın ve dirseğinden bıçaklandı. Her iki taraf da hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da eski husumetli iki kişi oto sanayi sitesinde karşılaşınca ortalık karıştı. Taraflardan biri sopayla saldırırken, diğeri bıçakla karşılık verdi. Olayda iki kişi yaralandı.

Olay, Yeni Sanayi Sitesi'nde bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önce husumet bulunan Savaş O. (30) ve Tolga D. (22) sanayi içerisinde karşı karşıya geldi. İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İddiaya göre Savaş O. eline aldığı sopayla Tolga D.'ye saldırdı. Bunun üzerine Tolga D. cebinden çıkardığı bıçakla Savaş O.'yu karın ve dirsek bölgesinden yaraladı. İki tarafın da yaralandığı kavga sonrası çevredeki esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri her iki yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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