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Aksaray’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı

Aksaray’da hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
23.12.2022 01:08 - Son Güncelleme: 23.12.2022 01:13

OTOMATİK OYNAT

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Kaza, Çiftlik Mahallesi 6338 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir yolundan Aksaray istikametinde seyreden Emin Ç. (23) idaresindeki 68 AE 669 plakalı otomobil kavşağa geldiğinde Şammas Y. (43) yönetimindeki 06 DC 2314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 araç da adeta hurdaya dönerken araç sürücüleri ve hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sude Y. (15) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Durum Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yol ortasında yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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